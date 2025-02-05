押し花付紙製ランプの完成品を展示する従業員。（遵義＝新華社記者／劉勤兵）【新華社貴陽2月5日】中国貴州省遵義市播州区の花茂村にある製紙工房「花茂人家」では、張勝迪（ちょう・しょうてき）さんが若者たちを指導しながら、押し花を施した紙製のランプ作りに精を出している。張さんは無形文化遺産の古代の製紙技術を伝承するため数年前、故郷に戻り工房を立ち上げた。今ではその工房が村の特色ある観光業の代名詞ともな