日本サッカー協会（ＪＦＡ）は５日、オンライン記者会見を開き、日本時間２１日に米国で開幕する「シービリーブスカップ」に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー２３人を発表した。熊谷紗希（ロンドン・シティ）、長谷川唯（マンチェスターＣ）、長野風花（リバプール）ら、常連組が選出。初選出は０人だった。ニールセン監督は「非常に楽しみにしているトーナメントが始まる。選出はシーズン中の選手を基本的に、