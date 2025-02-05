浜松中央警察署の27歳の巡査長ら2人が、第三者に使用させる目的で不正に口座を開設し逮捕された事件で、別の口座も不正開設したとして再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、浜松中央警察署交通課の巡査長の男と、磐田市のアルバイト運転手の男です。警察によりますと、2人は共謀のうえ、2024年7月、第三者に使用させる目的で、巡査長の男名義のインターネットバンキング口座を開設し、キャッシュカードを