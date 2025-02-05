À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢16¤ÎÀ¸¶¨¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¶¦Æ±ÂÎ½êÂ°¤Î¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Õ¤¯¤ª¤«(°Ê²¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×À¸¶¨¤Õ¤¯¤ª¤«)¡×¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡ÖGrand Marche in Kokura(¥°¥é¥ó¥Þ¥ë¥·¥§ in ¾®ÁÒ)¡×¤ò¡¢2·î8Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£30¼Ò¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤äÀ¸»º¼Ô¤¬½¸¹ç¡Ö¥¨¥·¥«¥ë ¡ß ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ëÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°»ä¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGr