読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？スルメ_ヒントちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。問題は…スルメ_問題今回の出題漢字は「鯣」です。漢字は1文字ですが読みは3文字です。スルメ_ヒントヒント：とある魚介類の内臓を抜いて干して作る食品ですさて、もう分かりましたか？読み方は