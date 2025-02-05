米国の老舗ボクシング専門誌「ザ・リング」は５日、公式インスタグラムを更新。「中谷潤人が自分が初めて表紙になったザ・リングを披露」と記し、雑誌を手にして笑顔を見せるＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人の写真と、表紙の画像を投稿した。中谷が表紙になったのは２０２５年１月号。「ＴＨＥＢＥＳＴＯＦ２０２４」として、昨年ボクシング界で活躍したヘビー級のオレクサンドル・ウシク、ダニエル・デュボア、ライ