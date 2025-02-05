スタイリストで45歳の男が2023年5月、愛知県豊橋市の男性に俳優の関連商品を製造する架空のビジネスを持ちかけ、現金5000万円をだまし取ったとして、逮捕されました。三好文弘容疑者(45)は2023年5月、愛知県豊橋市の男性(38)に俳優をデザインしたマスクなどを製造する架空のビジネスを持ちかけ、出資名目として現金5000万円をだまし取った疑いが持たれています。三好容疑者は「BUN(ブン)」の名義でスタイリストをしていて、