デジタル写真集をリリースした竹井愛乃ミスキャンパスを過去に受賞したことのある現役女子大生たちのデジタル写真集シリーズ、「MISS CAMPUS HEROINES」が始動！第1弾の3人目は、日本女子大学4年生の竹井愛乃。「同じテニスサークル内で、隠れて付き合っている二人」というテーマで撮影したデジジタル写真集をリリース！実際に本気でテニスをしたり、居酒屋やカラオケでリアルに楽しんでいる様子を写したデジタル写真集の話に加え