2月4日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのØMI（登坂広臣）がInstagramを更新した。【写真】「ギャップにやられました」と反響のお茶目SHOTを公開ØMIは、自身のInstagramアカウントにて、ティファニーのアクセサリーや、オーデマ ピゲの腕時計を付けた手元の写真、ノーズミントと思われるスティックを鼻にさした自身の写真などを公開。この投稿に対して、ファンからは、「イケメンのお鼻にw」「お茶目な一面サ