アウトドア・スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンプライベートブランド「Alpen Outdoors」から、高機能アウトドア用品で広く使われる耐久性に優れたコーデュラ生地を採用し、買い求めやすい価格を実現した「コーデュラギアバッグ」をはじめとした、新商品11アイテムを2月21日から発売する。Alpen Outdoors は、全国のアルペンアウトドアーズショップを通じて、消費者と日々接する中で得たニーズをもとに、これまで小売業で培っ