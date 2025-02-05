総合マーケティングビジネスの富士経済は、自然災害や記録的な猛暑などの気候変動によって需要が変化している清涼飲料類、酒税法改正によって需要のシフトが顕著なアルコール飲料、原料価格高騰による値上げから消費変化がみられる嗜好品の3カテゴリー98品目の市場を調査した。その結果を「2025年 食品マーケティング便覧 No.3」にまとめた。2025年市場予測（2023年比）では、健康訴求に加え、美容効果が若年層に広く認知。ユーザ