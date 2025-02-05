セイコータイムクリエーションは、最高級ブランドであるデコール セイコーから機械式振り子時計「息吹」に柔らかな質感が特長の琺瑯文字板を採用した新モデル1機種を3月7日から販売する。同商品は同社製品取り扱いの時計専門店、百貨店の時計売り場の他、同社オンラインストアで購入できる。「息吹」は同社が半世紀ぶりに蘇らせた機械式ムーブメントを搭載した機械式振り子時計。部品はすべて日本国内で製造し、同社クロック工房で