「258CBP アイアン」ブリヂストンスポーツは、イメージ通りの球筋、距離、スピン量を具現化するために、ボールとのインパクト、ソールと芝（地面）のコンタクトを解析し、「接点の科学」と「プレイヤーの感性」を融合し、新たなフォージドアイアンとして昨年9月に発売したツアーモデル「Bシリーズアイアン」に加え、さらに飛距離性能を追求した「258CBP アイアン」を3月7日に発売する。「258CBP」は、軟鉄鍛造アイアンに、あと少し