この冬一番の寒波により、物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は、北海道の帯広市の一部地域、石川の白山市の一部地域、愛媛の宇和島市、西予市などで荷物の預かりや、配達、また全国からの荷物の受け付けを停止しています。佐川急便は北海道、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄の全域と、富山、石川、福井、徳島、愛媛の一部地域で、荷物の集配に遅れが出ています。また日本郵便は北海道で郵便物などの配達に大幅な遅れが見込まれるとし