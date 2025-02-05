事務所代表の性的暴行疑惑、メンバー脱退もあったK-POPガールズグループMADEIN（メイディン）が新作をリリースする。【写真】事務所代表から性的暴行被害？MADEIN脱退メンバーMADEINは2月5日、公式SNSを通じて1stシングル『MADEIN FOREVER』のトレーラー映像を公開した。公開された映像では、メンバーが口紅で鏡に文字を書いて新アルバムのコンセプトを想像させたかと思えば、キッチュさとおぼろげさの2つが行き来する感覚的な映像