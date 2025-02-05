八代市と水俣市の国道3号の大雪に伴う全面通行止めが5日午後4時40分に解除されました。全面通行止めとなっていたのは八代市日奈久平成町と水俣市陣内の間の国道3号(延長39キロ)です。国土交通省九州整備局は、積雪に対して集中的･効率的に除雪する作業を集中的に行うためとして、5日午後0時15分から全面通行止めとしていました。そして、降雪の影響も弱まり、当該区間の除雪作業及び巡回の結果、安全が確認されたことから5日午後4