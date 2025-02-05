Da−iCEの花村想太（34）と大野雄大（35）が5日、東京都立小児総合医療センターで行われた「LIVE EMPOWER CHILDREN 2025 LIVE TOUR IN HOSPITAL」に出演した。エイベックスが支援する小児がん基金一般社団法人「Empower Children」主催のチャリティーライブで、今年で5回目の開催となる。この日は2人で「CITRUS」「I wonder」を歌唱。ピアノ1本でのパフォーマンスに「いつもと違う緊張感がある」としたが、闘病中の子どもたちや家