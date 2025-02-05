女性との深刻なトラブルが発生して高額な示談金で解決していたことが一部の週刊誌で報じられた中居正広氏。芸能界を電撃引退することを発表して、2週間が経とうとしている。野球界とかかわりが深く、侍ジャパンの活動も積極的熱狂的な巨人ファンで知られる中居氏は、野球界ともかかわりが深かった。侍ジャパンの活動に携わり、09年の第2回WBCで「テレビ朝日WBC日本代表サポートキャプテン」を、13年の第3回WBCで「侍ジャパン公認サ