ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、3月7日（金）から期間限定で、“究極ハッピー”になれるイースター・イベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025」を開催。これに先駆け、同イベントのプログラム内容と限定フード＆スウィーツが公開された。【写真】ウサギやたまごのモチーフがかわいい！イースター限定フード詳細■USJに春到来今回開催される「ユニバーサル・イースター・セレブレーション2025」は、イ