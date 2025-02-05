ユベントスがセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチ(25)を2025年夏に売却か。イタリア『カルチョメルカート』が伝える。ユーベ最大の得点源として、今季公式戦28試合13ゴールのヴラホビッチ。前体制が2022年1月に総額8350万ユーロ(約132億円)を費やして獲得し、現体制は契約延長とともに給与カット、分割払いを求めるも、選手側は今日までこれを受け入れていない。今季が終われば、契約は残り1年に。ウィンターマーケットの閉幕