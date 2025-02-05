福岡県警八幡東署は5日、北九州市八幡東区に住む女性宅固定電話3日、ネット回線業者を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「ネット回線を解約するために工事が必要です。工事代金は3万円かかり、後日家に伺います」「書類を送るので住所、氏名、生年月日を教えてください」などと個人情報を聞かれる内容だったという。