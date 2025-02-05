大王製紙が値上げする「エリエールi:na（イーナ）ティシュー」大王製紙は5日、「エリエール」ブランドのティッシュ、トイレットペーパーなど全ての家庭用紙製品を、4月1日納品分から10％以上値上げすると発表した。キッチンタオルやペーパータオルの価格も引き上げる。「エリエールi:na（イーナ）ティシュー」の店頭価格は、298円から330円以上になるという。物流費や人件費の高騰が理由としている。