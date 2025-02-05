長崎県立壱岐高野球部への寄付を募集する壱岐市のホームページ長崎県壱岐市がふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを通じて、今春の選抜高校野球大会に21世紀枠で初出場する県立壱岐高野球部の旅費や活動費を集め、5日までに目標額の1千万円を超えた。野球部を含む壱岐市の子どもの活動に活用するため寄付は引き続き3月16日まで募集している。市担当者は「離島からの挑戦にぜひ応援を」と呼びかけている。人口