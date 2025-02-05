高齢女性のキャッシュカードで現金を引き出し盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕されていた元熊本市職員の60代男性について、熊本地検は1月30日付で不起訴処分としました。男性は去年10月、生活保護の相談を受けていた高齢女性のキャッシュカードで現金を引き出して盗んだとして、去年11月と12月の2回、窃盗の疑いで逮捕されていました。不起訴の理由について熊本地検は、｢回答を差し控える｣としています。