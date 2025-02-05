Polina Devitt[ロンドン ５日 ロイター] - 産金業界団体ワールド・ゴールド・カウンシル（ＷＧＣ）は５日、店頭取引を含む２０２４年の世界の金需要が投資の増加に伴い、１％増の４９７４．５トンと過去最高を記録したと発表した。各国の中央銀行が第４・四半期に金購入を加速させたという。金のスポット価格は昨年、投資家のリスクヘッジ需要や米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げを背景に２７％上昇し、１０年以来の高い伸び