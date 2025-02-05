文化放送では、2月14日（金）午後7時から、中晩生柑橘類の魅力を届ける特別番組『ちゅーばんかんラジオ！デコポン®の日！edition２０２５』を生放送する。番組パーソナリティを務めるのは、7人組ボーイズグループ「THE SUPER FRUIT」の田倉暉久と星野晴海。 この番組は、「デコポン®の日」である3月1日を前に、デコポン®も属する中晩生柑橘類（ネーブル、甘夏、いよかん、はっさ