【モデルプレス＝2025/02/05】アイドルグループ・乃木坂46に6期生「11人」の加入が決定した。6期生オーディションは2024年の春と夏の2回に分けて実施。ついに新メンバーが発表となる。【写真】乃木坂46新メンバー「6期生」11人のビジュアル公開◆乃木坂46新メンバー「6期生・11人」加入決定2025年2月4日夜に突如「春にして君を離れ」「君を夏の日に例えようか」という、シェイクスピアの詩集から引用した春と夏にまつわる一節が、