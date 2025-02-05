メ～テレ（名古屋テレビ） 全国的に大雪をもたらしている、今シーズン最強の寒波。岐阜県白川村では２メートルを超える積雪を観測しています。 名古屋市内でも、雪がちらつく時間帯も。 午前8時過ぎに0.5℃を観測した名古屋市内ではマフラーや手袋で防寒対策をする人が多くみられました。 「きのうおとといから比べると非常に寒いです。（家を）ちょっと早く出ました。電車も1本早くした。昨日よ