メ～テレ（名古屋テレビ） 最強寒波により、東海地方も冷え込みが強くなっています。あたたかい室内との「気温差」による、体への負担も心配されます。この時期に起こりやすい「ヒートショック」。家の中でこそ、気を付けたいことがあります。 今シーズン最強と言われる寒波の影響で、5日朝の名古屋の街は厳しい寒さに。 5日の名古屋の最低気温は0.5℃。暖房を効かせた室内との温度差も大きくなりがちで