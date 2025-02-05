俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。2025年1月29日（水）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。1月18日（土）、19日（日）に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催されたイベント「Ryubi Miyase Special Live 2025 -DOUBLE DUTY-」（18日）と「宮世琉弥 Special Event Ryu