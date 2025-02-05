アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/05営業日時点＝ 上海重油 2.84％ 大連とうもろこし 0.61％ 上海銅 -0.31％ 大連ポリエチレン -0.42％ 上海異形鉄筋 -1％ 上海ゴム -1.35％ ＊数値は前日比％