J3の高知ユナイテッドSCが2月4日夜に高知市でキックオフパーティーを開き、2月16日に挑むJリーグ初戦に向けて意気込みを語りました。4日夜に高知市のホテルで行われた高知ユナイテッドのキックオフパーティーには、クラブを応援する企業やサポーターなど約170人が訪れました。パーティーでは初のJリーグに挑む新体制の選手やスタッフが紹介され、キャプテンの小林大