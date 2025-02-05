４日、貴広高速鉄道（貴州省貴陽市−広東省広州市）の貴州省従江県区間に広がる菜の花畑と高速鉄道。（従江＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽2月5日】二十四節気の最初の節気「立春」を過ぎ、中国南部では徐々に気温が上昇している。貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州で、見頃となった菜の花畑のそばを高速鉄道が駆け抜ける美しい光景が見られた。４日、貴広高速鉄道（貴州省貴陽市−広東省広州市）の貴州