岐阜県土岐市は5日、路上生活をしていた男性について「声がけに応じない」との119番通報を受けたが、救急車を出動させず、翌日に男性の死亡が確認されたと発表した。市は当時の対応が適切だったかについて調査しているほか、県警も関係者から事情を聴くなどしているという。死亡していた男性が路上生活をしていたとみられる場所=岐阜県土岐市市によると、通報があったのは1月13日午後6時過ぎ。「様子がいつもと違う。声がけに