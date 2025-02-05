JR西日本によりますと、きょう（5日）午後３時50分頃、宇野線の迫川駅で架線に支障物が付着していたため、確認を行いました。このため、宇野線の一部列車に運転取りやめがでています。 【宇野線】茶屋町から宇野まで一部列車運休