日本マクドナルドホールディングスがこの日の取引終了後、１月度の月次売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比４．３％増と２カ月ぶりに前年実績を上回った。 人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」と初めてコラボレーションし３種類の「エヴァンゲリオンバーガー」を期間限定で販売したほか、亀田製菓の「ハッピーターン」の味わいをマックフライポテトで再現した「シャカシ