1999年11月、名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件について、報奨金の期間が延長されました。1999年11月に名古屋市西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件は、犯人が捕まらないまま25年以上が経っています。有力な情報提供者に最大300万円が支払われる捜査特別報奨金の期間が2025年2月5日から1年延長され、高羽さんの夫、悟さん(68)が、名鉄の上小田井駅で犯人の