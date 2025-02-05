樋屋製薬は1月31日に、婦人誌『樋屋奇応丸』に大正〜昭和にかけて掲載していた、同社の製造する「樋屋奇応丸（ひやきおーがん）」の広告作品群・87点を、「大正・昭和の婦人誌と樋屋奇応丸展」として特設ページにて公開した。大正〜昭和に婦人誌で掲載していた「樋屋奇応丸」の広告が公開●約400年前から大阪・天満橋北詰で製薬業を営んでいる同社は、約400年前から現在まで大阪・天満橋北詰にて製薬業を営んでいる。明治時代