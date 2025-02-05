選手として、より高みを目指している。三笘薫がサウジアラビアからの誘いに応じなかったのは、大きな目標を達成したいと望んでいるからだろう。三笘は先週、中東からオファーが届いたが移籍しなかったことが話題となった。クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルが9000万ユーロ（約153億円）超という条件を提示したものの、ブライトンが断ったと伝えられている。他を圧倒する好待遇だけに、キャリア末期でなくとも