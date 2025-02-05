5日の日経225オプション2025年3月限（最終売買日3月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3190枚だった。うちプットの出来高が2086枚と、コールの1104枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の344枚（55円安360円）。コールの出来高トップは4万2000円の177枚（9円安71円）だった。 コールプット 出来高