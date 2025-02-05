5日の日経225オプション2025年4月限（最終売買日4月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は108枚だった。うちプットの出来高が97枚と、コールの11枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の48枚（4円）。コールの出来高トップは4万1000円の5枚（45円安315円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行