【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■スタジオでは「動物を癒す“マザー・佐久間”！」「これぞスーパーアイドル！」と絶賛の嵐！ TBSで毎週木曜20時から放送中の『ニンゲン観察バラエティモニタリング』の姉妹番組『わんにゃん観察バラエティアニマリング』。その第9弾が放送される。 人間観察を目的とする『モニタリング』に対し、『アニマリング』はわんちゃんとネコちゃんを観察（＝「アニマリン