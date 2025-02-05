アイドルグループ・乃木坂46が5日、公式サイトにて昨年からオーディションを行ってきた6期生11人の加入が決定したことを発表した。【貴重写真】あどけない！乃木坂46“1期生”お披露目の集合カットオーディションのキャッチコピーは「世界は、ほんの一歩で変わる。」。今回は乃木坂46初の試みとして春・夏の2回オーディションとして実施された。春オーディションで合格した春組のティザームービーを、YouTubeチャンネル「乃