テクノロジー分野で活躍する女性研究者を対象に、ソニーグループと英科学誌ネイチャーが創設した国際賞の第1回の表彰式が5日、東京都内で開かれた。バイオエンジニアリングが専門で米カリフォルニア大サンディエゴ校のキアナ・アラン准教授ら3氏が受賞した。研究資金として各25万ドル（約3800万円）が贈られる。テクノロジー分野で活躍する女性研究者を対象に、ソニーグループと英科学誌ネイチャーが創設した国際賞の第1回表彰式