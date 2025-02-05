Brenda GohYuhan Lin[上海 ５日 ロイター] - 中国の新興企業ディープシークが開発したＡＩ（人工知能）モデルをサポートする国内の半導体メーカーやクラウドサービス事業者が相次いでいる。アナリストは米国製ハードウエアへの依存を減らす「重要な転機」になると指摘している。ＡＩ半導体を製造する摩爾線程（ムーア・スレッズ）と海光信息技術は３日、自社のコンピューティングクラスターとアクセラレーターでディープシ