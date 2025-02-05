カーリング女子で北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）が大きな１勝を勝ち取った。２０２６年ミラノコルティナ五輪の日本代表候補の選考を兼ねた日本選手権４日目（５日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１次リーグで１９年大会覇者の中部電力と対戦。前半から一進一退の攻防を繰り広げ、前半の５エンド（Ｅ）を３―３で折り返す。第６Ｅは大量失点のピンチを背負ったが、スキップ・藤沢五月がハウス中央に完璧なドローショ