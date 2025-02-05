佐々木朗希へ背番号11を譲渡…ド軍ロハスが明かす舞台裏ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、新加入の佐々木朗希投手に背番号「11」を譲った“経緯”を明かした。深夜にアンドリュー・フリードマン編成本部長から届いたメールに驚き、“パニック”になったという。ロハスは、マーリンズ時代を含めて昨年までの3年間「11」をつけてプレー。しかし、ポスティングで入団した佐々木に譲り、2014年のメジャーデビュー時につけてい