アップルのAI（人工知能）機能「Apple Intelligence」が近日中に日本語に対応すると、同社のティム・クックCEOが明かしました。 ↑もうすぐ日本語で使えるようになる Apple Intelligenceは、ユーザーの背景を理解し生成AIを活用することで、通知の要約や文章の校正、絵文字の生成、文字起こしなどができます。現在は米国や英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、南アフリカなど英語圏の地域でのみ利用できます。