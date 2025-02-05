9日(日)頃にかけて、日本海側の広い範囲で連日のように雪が降り、冬の嵐が続く。この期間のピークは、今日5日(水)の夜〜明日6日(木)の夕方にかけてと、7日(金)の午後〜8日(土)にかけての2回。大雪に見舞われて、ひと晩で車が埋もれるくらいの積雪になる所も。車の立往生に警戒。太平洋側にも断続的に雪雲が流れ込み、四国や九州南部など、普段、雪に慣れていない地域でも大雪となる恐れ。平地でも積雪する所があり、交通機関への影