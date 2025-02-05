「はだか祭」といえば、2025年は2月10日に行われる、愛知県稲沢市の「国府宮(こうのみや)神社が有名ですが、岐阜県大垣市の「宝光院(ほうこういん)」にもあり、70年以上続いています。 ■国府宮神社のはだか祭は本番に向け「餅つき」 稲沢市の「国府宮神社」では10日の「はだか祭」を前に4日、神社に奉納される大鏡餅の餅つきが行われました。 2025年の神男(しんおとこ)、加藤稜大さん(26)も駆けつけ、五穀豊